Жителя Узловой приговорили к 11 годам лишения свободы за за покушение на сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Узловском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что 33-летний подсудимый стал курьером преступной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Он получил запрещенные вещества в Московской области и с апреля по декабрь 2022 года организовал на территории Тульской области тайник, месторасположение которых фотографировал с указанием географических координат и скидывал тому же лицу. Однако его остановили сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли из незаконного оборота более 1,2 килограммов наркотиков.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.