23 сентября в Туле пройдет проект «Музыкальная сборная России»

23 сентября в Туле откроется четвертые сезон «Музыкальной сборной России». Этот проект создан Санкт-Петербургским домом музыки совместно с Тульской области филармонией.

В не примут участие молодые солисты дома музыки, лауреаты престижных отечественных и международных конкурсов. Главным дирижером филармонического симфонического оркестра станет Владислав Белоусов, а солистами выступят лауреат II премии международного конкурса имени Чайковского Равиль Ислямов и лауреат международных конкурсов Роман Соснин.

Музыкальную сборную России» в Туле представят скрипач Равиль Ислямов, который является победителем Молодежных Дельфийских игр, обладателем Гран-при на Международном конкурсе скрипачей имени Бетховена в Австрии и победителем других престижных конкурсов, а также пианист Роман Соснин, являющийся дипломантом телевизионных конкурсов, победителем I международного конкурса молодых пианистов имени С. В. Рахманинова и других.

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