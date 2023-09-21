Туляки завоевали бронзу и серебро на первенстве России по гребле Фото: материалы пресс-служб

С 17 по 23 сентября в Краснодаре проходит первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, представители Тульской области показали следующие результаты:

- Геннадий Сельдин, Сергей Михайлов, Владислав Ивашко, Александр Пимченко заняли 2 место на первенстве России в дисциплине К-4 на 1000 метров;

- Владислав Ивашко и Александр Пимченко завоевали серебро на всероссийских соревнованиях в дисциплине К-2 на 1000 метров;

- Евгения Алексеева и Полина Дайнеко заняли 3 место на первенстве России в дисциплине К-2 на 1000 метров.