Дорогу в Алексинском районе приведут в порядок после вмешательства прокуратуры Фото: соцсети

Грунтовая дорога, расположенная в деревне Картавцево Алексинского района, не соответствует требованиям. Там не проводили комплекс работ по организации надлежащего технического состояния, что привело к образованию глубокой колейности.

При этом муниципалитет, в чьем ведении находится дорога, своевременно не провел комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния объекта, а данные повреждения создавали угрозу безопасности для участников дорожного движения.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление и направила исковое заявление в суд, который возложил на орган местного самоуправления обязанность привести автомобильную дорогу в надлежащее состояние до 1 октября 2024 года.