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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:17

Дорогу в Алексинском районе приведут в порядок после вмешательства прокуратуры

Главе администрации муниципального образования внесено представление
Михаил КОРЕНЮГИН
Дорогу в Алексинском районе приведут в порядок после вмешательства прокуратуры

Дорогу в Алексинском районе приведут в порядок после вмешательства прокуратуры

Фото: соцсети

Грунтовая дорога, расположенная в деревне Картавцево Алексинского района, не соответствует требованиям. Там не проводили комплекс работ по организации надлежащего технического состояния, что привело к образованию глубокой колейности.

При этом муниципалитет, в чьем ведении находится дорога, своевременно не провел комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния объекта, а данные повреждения создавали угрозу безопасности для участников дорожного движения.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление и направила исковое заявление в суд, который возложил на орган местного самоуправления обязанность привести автомобильную дорогу в надлежащее состояние до 1 октября 2024 года.