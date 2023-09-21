80 миллионов рублей потратят на модернизацию системы контроля движения в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на модернизацию системы контроля движения потратят 80 882 752,50 рубля. Данная информация появилась на портале Госзакупок.

Подрядчиком, который займется модернизацией и развитием системы, поддержанием ее в рабочем состоянии, проведением ремонта и техобслуживания, стал ООО «Радар». Также они будут передавать данные с комплексов фото- и видеофиксации.

Компания будет оказывать услуги со 2 декабря этого года по 31 августа 2024 года. При этом подрядчик согласился на меньшую сумму, чем начальная цена контракта.