Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с 643-й годовщиной Куликовской битвы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем воинской славы России — 643-й годовщиной Куликовской битвы. Его поздравление опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что это одна из важнейших дат в истории России, которая заложила основу становления русской государственности.

- Мы гордимся тем, что это историческое событие, определившее судьбу Руси на много веков вперед, произошло именно на тульской земле. Доблесть, которую проявили русские воины более шести столетий назад, до сих пор остается одним из ярчайших примеров искренней любви к Родине. Сегодня туляки по-прежнему свято хранят верность воинским традициям предков, с честью отстаивают интересы Отечества, мужественно защищают свой народ, - сказал Алексей Дюмин.

Также губернатор выразил уверенность, что так будет всегда.