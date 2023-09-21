В Туле на Новомосковском шоссе из-за тройного ДТП образовалась серьезная пробка Фото: соцсети

В Туле на Новомосковском шоссе утром 21 сентября произошло тройное ДТП. Там столкнулись легковушка, автобус и большегруз. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, пассажирский автобус №103К врезался в автомобиль Lada Largus, после чего задел фуру. В связи с этим на данном участке дороги образовалась огромная пробка, а движение на выезде из города почти полностью перекрыто.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники тульской Госавтоинспекции. В результате аварии никто не пострадал.