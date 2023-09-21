В Щекинском районе активно проходит уборка урожая Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе активными темпами идет уборочная кампания. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Так, на данный момент там уже собрали 91,7% зерновых и зернобобовых культур (29554 гектар). Средняя урожайность составила 45 центнеров с гектара.

Почти закончена уборка ярового рапса с площади 4110 гектаров и намолочено 10700 тонн маслосемян. Также проводится уборка картофеля, а впереди - борка сои, подсолнечника, кукурузы на зерно.

В начале октября планируется приступить к приему документов на выплаты аграриям.

Напомним, на данный момент в Тульской области собрали более 2,3 миллионов тонн зерна.