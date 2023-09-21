В Новомосковске 42-летний мужчина проник в чужую квартиру и украл телефон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что из ее незакрытой квартиры, расположенной на улице Октябрьской, украли телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Также подозреваемому избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.