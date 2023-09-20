С 20 по 25 сентября в Туле на проспекте Ленина изменится схема движения троллейбусов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Туле на проспекте Ленина временно ограничат движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с 20 по 25 сентября в период с 21:00 до 6:00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонта дорожного покрытия будет проведено обесточивание контактной троллейбусной сети на участке от улицы Циолкоговского до улицы Генерала Маргелова.
В связи с этим движение троллейбусов №1, 2, 4 и 5 будет осуществляться по измененной схеме:
- №1 - от улицы Малые Гончары до Московского вокзала;
- №2 от улицы Курковой до поселка Горелки;
- №4 и №5 — будут следовать до площади имени 50-й Армии.