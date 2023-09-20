С 20 по 25 сентября в Туле на проспекте Ленина изменится схема движения троллейбусов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на проспекте Ленина временно ограничат движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 20 по 25 сентября в период с 21:00 до 6:00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонта дорожного покрытия будет проведено обесточивание контактной троллейбусной сети на участке от улицы Циолкоговского до улицы Генерала Маргелова.

В связи с этим движение троллейбусов №1, 2, 4 и 5 будет осуществляться по измененной схеме:

- №1 - от улицы Малые Гончары до Московского вокзала;

- №2 от улицы Курковой до поселка Горелки;

- №4 и №5 — будут следовать до площади имени 50-й Армии.