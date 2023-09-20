В ДТП на улице Ложевой в Туле пострадали две женщины Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Ложевой поздно вечером 19 сентября произошло ДТП. Там примерно в 22:00 легковушка наехала на препятствие. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, не справился с управлением транспорта и совершил наезд на полусферу.

В результате ДТП пострадали две женщины-пассажира 1970 и 1985 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.

Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.