В Туле обнаружен очаг африканской чумы свиней Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Очаг африканской чумы свиней нашли в холодильной камере № 7 оптовой продуктовой базы в Мясново по адресу Одоевское шоссе, 61.

Вирус опасен для всех свиней, а вот люди и другие животные не болеют АЧС, однако, могут являться переносчиками. Заразиться можно через пищевые отходы животного происхождения, клешей, блох, мух, других животных и людей.

На территории оптовой продуктовой базы установили карантин. Он будет действовать до принятия решения о его отмене. Контролировать выполнение указа будет министр сельского хозяйства региона Алексей Степин.