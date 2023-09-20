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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 13:56

В Туле обнаружен очаг африканской чумы свиней

Указ об установлении карантина подписан губернатором
Игорь КОПЫТОВ
В Туле обнаружен очаг африканской чумы свиней

В Туле обнаружен очаг африканской чумы свиней

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Очаг африканской чумы свиней нашли в холодильной камере № 7 оптовой продуктовой базы в Мясново по адресу Одоевское шоссе, 61.

Вирус опасен для всех свиней, а вот люди и другие животные не болеют АЧС, однако, могут являться переносчиками. Заразиться можно через пищевые отходы животного происхождения, клешей, блох, мух, других животных и людей.

На территории оптовой продуктовой базы установили карантин. Он будет действовать до принятия решения о его отмене. Контролировать выполнение указа будет министр сельского хозяйства региона Алексей Степин.