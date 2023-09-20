Кому в Туле отключат газ 21 сентября Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 сентября с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №4а по улице Гагарина, дома №209 по улице Октябрьской и дома №12/1 по улицам Приупская/2-й проезд Металлургов.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.