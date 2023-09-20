В Туле на улице Оборонной обустроили умный пешеходный переход со световой зеброй Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области области используют новые технологии, которые повышают безопасность дорожного движения. Также в оружейной столице на улице Оборонной обустроили умный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Его система оборудована световой зебра, которая проецируется на дорогу. Когда пешеход приближается к данному объекту, то срабатывают специальные детекторы, включается дополнительное освещение и загорается табло "Внимание, пешеход".

Новая система позволяет повысить безопасность пешеходов в темное время суток и в условиях плохой видимости. Также переход подсчитывает интенсивность трафика и ведет видеозапись.

На данный момент в регионе уже установлены и модернизированы 117 умных светофоров, динамические информационные табло на въездах в города, 7 умных пешеходных переходов и управляемые знаки.

В Туле также работают стационарные комплексы контроля парковочного пространства, которые позволили в среднем на 10% увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и скорость движения в городе.

Кроме того, в начале 2023 года на аварийно опасном участке протяженностью 360 метро трассы «Тула – Белев» установили 10 инновационных знаков со световой индикацией. Указатели обозначают направление поворота и делают его заметнее в темное время суток.

До конца 2023 года в Тульской области модернизируют 61 умный светофор и установят 133 детектора транспорта. Такая система самостоятельно выбирает режим работы в зависимости от загруженности улиц.