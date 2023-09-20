В Туле силовики задержали подростка, который прикурил сигарету от Вечного огня Фото: соцсети

В Туле сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который прикурил сигарету от Вечного огня, расположенного возле Тульского кремля. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. ЭкстремиZм".

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как молодой человек протянул руку с сигаретой в Вечному огню защитникам города героя Тулы, чтобы её поджечь.

Полиции удалось найти злоумышленника менее чем за два дня. Теперь 17-летнему юноше грозит уголовная ответственность по ч.3 ст. 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

Отметим, что туляк уже записал видео, в котором извинился перед ветеранами и всеми жителями города. Также возложил цветы к вечному Огню.