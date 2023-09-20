Тульский врач Наталья Руднева стала вице-президентом Российского общества дерматовенерологов и косметологов

Главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева стала вице-президентом профессиональной общественной организации. Её избрали 19 сентября на Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов в Москве.

В этой должности она будет участвовать в повышении квалификации членов общества и консультировать их по вопросам оказания медицинской помощи жителям по профилю «дерматовенерология».

Наталья Сергеевна Руднева является кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистов по дерматовенерологии и косметологии регионального минздрава. Тульский кожно-венерологический диспансера она возглавляет с 2001 года. Общий стаж работы Натальи Сергеевны в медицине - более 25 лет.

Данное учреждение оказывает бесплатную дерматовенерологическую помощь жителям региона и участвует в программе по сохранению репродуктивного здоровья. Лаборатория диспансера выполняет широкий спектр исследований по диагностике инфекций, который передаются половым путем.

Также там проводят исследования на диагностику TORCH-инфекции для женщин детородного возраста (особенно беременных) и новорожденных детей, обследование на токсоплазмоз, герпетическую и цитомегаловирусную инфекцию, краснуху, 14 онкогенных типов вируса папилломы человека (методом ПЦР).