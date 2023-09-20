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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:01

23 сентября в Туле на площади Победы ограничат движение транспорта

Связано это с проведением ремонтных работ
Михаил КОРЕНЮГИН
23 сентября в Туле на площади Победы ограничат движение транспорта

23 сентября в Туле на площади Победы ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на площади Победы и прилегающей к ней территории временно ограничат движение, остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением ремонтных работ на данном участке дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничение будет действовать с 7:00 23 сентября до 00:00 24 сентября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.