В Ленинском районе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и перевернулся Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе в деревне Сальково Тульской области вечером 19 сентября произошло ДТП. Там примерно в 17:40 перевернулась легковушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 25-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.