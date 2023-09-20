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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:32

Талантливые тульские аспиранты будут получать увеличенные региональные именные стипендии

19 сентября стартовал прием заявок на именные стипендии Правительства Тульской области соискателям ученой степени кандидата наук
Игорь КОПЫТОВ
Талантливые тульские аспиранты будут получать увеличенные региональные именные стипендии

Талантливые тульские аспиранты будут получать увеличенные региональные именные стипендии

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На этот раз увеличены не только размер именных стипендий, но также и число их получателей. Правительство области реализует комплекс мер поддержки молодых ученых. Это позволяет привлекать новые кадры в лаборатории НОЦ «ТулаТЕХ» и обеспечивать развитие стратегических исследовательских направлений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

50 аспирантов, в возрасте до 36 лет, работающие в вузах Тульской области, заявки которых наберут больше всего баллов, с января 2024 года будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей в течение полугода.