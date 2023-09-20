Талантливые тульские аспиранты будут получать увеличенные региональные именные стипендии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На этот раз увеличены не только размер именных стипендий, но также и число их получателей. Правительство области реализует комплекс мер поддержки молодых ученых. Это позволяет привлекать новые кадры в лаборатории НОЦ «ТулаТЕХ» и обеспечивать развитие стратегических исследовательских направлений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

50 аспирантов, в возрасте до 36 лет, работающие в вузах Тульской области, заявки которых наберут больше всего баллов, с января 2024 года будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей в течение полугода.