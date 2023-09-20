Почти полторы тысячи новых учебных пособий получат воспитанники тульских музыкальных школ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульские музыкальные школы получат свыше 780 единиц инструментов. Так, в этом году в Щекинской детской музыкальной школе № 2, Детской школе искусств № 6 в Туле, Детской музыкальной школе им. Иванова в Ефремове и Плавской детской музыкальной школе обновят материально-техническую базу. Среди новых инструментов - домры, рояли, балалайки, саксофоны, флейты, гусли, барабанные установки и многое другое.

Библиотеки школ пополнят более 1 350 экземпляров новой учебно-методической литературы.