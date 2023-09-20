Водитель автомобиля Kia погиб после столкновения с лосем под Тулой Фото: соцсети

В Тульской области на трассе «Тула — Калуга» вечером 20 сентября произошло смертельное ДТП. Там легковушка столкнулась с лосем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Kia Rio не успел затормозить и врезался в выбежавшего на дорогу лося. После машина съехала в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.