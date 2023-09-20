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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 10:47

Водитель автомобиля Kia погиб после столкновения с лосем под Тулой

Авария произошла на трассе «Тула — Калуга»
Михаил КОРЕНЮГИН
Водитель автомобиля Kia погиб после столкновения с лосем под Тулой

Водитель автомобиля Kia погиб после столкновения с лосем под Тулой

Фото: соцсети

В Тульской области на трассе «Тула — Калуга» вечером 20 сентября произошло смертельное ДТП. Там легковушка столкнулась с лосем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Kia Rio не успел затормозить и врезался в выбежавшего на дорогу лося. После машина съехала в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.