В Туле магазин «Первый Купажный» продавал алкоголь несовершеннолетним Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле ООО «Левша» продавало алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства установили, что в магазине «Первый Купажный», расположенном на улице Ложевой, осуществлялась реализацию алкогольной продукции подросткам. Данное нарушение стало поводом для предъявления иска.

Суд признал деятельность магазина по продаже алкоголя несовершеннолетним незаконной, а также создающей опасность причинения вреда в будущем. Деятельность была запрещена.