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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:26

В Туле магазин «Первый Купажный» продавал алкоголь несовершеннолетним

Суд приостановил деятельность организации
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле магазин «Первый Купажный» продавал алкоголь несовершеннолетним

В Туле магазин «Первый Купажный» продавал алкоголь несовершеннолетним

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле ООО «Левша» продавало алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства установили, что в магазине «Первый Купажный», расположенном на улице Ложевой, осуществлялась реализацию алкогольной продукции подросткам. Данное нарушение стало поводом для предъявления иска.

Суд признал деятельность магазина по продаже алкоголя несовершеннолетним незаконной, а также создающей опасность причинения вреда в будущем. Деятельность была запрещена.