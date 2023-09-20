В Туле на улице Н. Руднева временно ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Н. Руднева временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в связи с проведением механизированной уборки проезжей части запреет будет действовать с 18:00 21 сентября до 8:00 22 сентября на участке от проспекта Ленина до улицы Агеева. Также там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.