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НовостиОбщество20 сентября 2023 9:40

В Туле на улице Н. Руднева временно ограничат остановку и стоянку транспорта

Связано это с проведением механизированной уборки проезжей части
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Н. Руднева временно ограничат остановку и стоянку транспорта

В Туле на улице Н. Руднева временно ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Н. Руднева временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в связи с проведением механизированной уборки проезжей части запреет будет действовать с 18:00 21 сентября до 8:00 22 сентября на участке от проспекта Ленина до улицы Агеева. Также там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.