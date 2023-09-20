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НовостиСпорт20 сентября 2023 9:18

Туляки завоевали несколько медалей на международных соревнованиях по велоспорту

Спортсмены соревновались в скретче и гонке с выбыванием
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки завоевали несколько медалей на международных соревнованиях по велоспорту

Туляки завоевали несколько медалей на международных соревнованиях по велоспорту

Фото: материалы пресс-служб

В Омске прошел первый день международных соревнований «Гран-при Омска и Кубок содружества среди сибирских регионов и Республики Беларусь», в которых спортсмены разыграли награды в скретче и гонке с выбыванием.

По информации пресс-службы администрации города, тульские велогонщицы Мария Аверина и Мария Ростовцева завоевали золотую и серебряную награды в скретче, а среди мужчин в этом виде программы первое место занял Мирослав Суятин.

Также в гонке с выбыванием Мария Ростовцева и Мария Аверина выиграли золото и серебро, а Мирослав Суятин — бронзу.