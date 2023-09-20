Жителя Тульской области оштрафовали за запуск квадрокоптера Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчину, проживающего в Тульской области, оштрафовали за запуск квадракоптера. Об этом сообщает пресс-служба регионального судебного департамента.

Установлено, что вечером 10 августа у деревни Скобелево Ленинского района подсудимый запустил беспилотник без согласия с органами государственной власти Тульской области. В связи с этим он нарушил правила поведения при введенном режиме повышенной готовности в регионе.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. При этом нарушитель на судебное заседание не пришел.