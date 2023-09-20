В Туле на улице Ложевой автомобиль Ford вылетел с проезжей части Фото: соцсети

В Туле на улице Ложевой вечером 19 сентября произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, в районе поворота с улицы Ложевой на Восточный обвод водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением транспорта и вылетел на обочину.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Также, как уверяют свидетели аварии, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.