Александр Зотов может стать новым гендиректором тульского «Арсенала»

Глава профсоюза футболистов России Александр Зотов претендует на должность генерального директора тульского «Арсенала». Об этом сообщил журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, Зотов уже должен был приехать в Тулу 19 сентября. Вероятность его назначения в «Арсенал» оценивается в 98%.

Глава профсоюза футболистов занимается защитой интересов игроков в спорах с клубами. Ранее он также работал в качестве футбольного агента. Однако опыта управления футбольным клубом у него нет.

Напомним, 21 июня гендиректором оружейников стал 58-летний Валерий Гриньковский. Однако истекающий контракт с ним в клубе продлевать не собираются.