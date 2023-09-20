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НовостиСпорт20 сентября 2023 8:11

Александр Зотов может стать новым гендиректором тульского «Арсенала»

Вероятность его назначения составляет 98%
Михаил КОРЕНЮГИН
Александр Зотов может стать новым гендиректором тульского «Арсенала»

Александр Зотов может стать новым гендиректором тульского «Арсенала»

Глава профсоюза футболистов России Александр Зотов претендует на должность генерального директора тульского «Арсенала». Об этом сообщил журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, Зотов уже должен был приехать в Тулу 19 сентября. Вероятность его назначения в «Арсенал» оценивается в 98%.

Глава профсоюза футболистов занимается защитой интересов игроков в спорах с клубами. Ранее он также работал в качестве футбольного агента. Однако опыта управления футбольным клубом у него нет.

Напомним, 21 июня гендиректором оружейников стал 58-летний Валерий Гриньковский. Однако истекающий контракт с ним в клубе продлевать не собираются.