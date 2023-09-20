Туляки сообщают о дефиците бензина на заправках города Фото: соцсети

Жители Тулы сообщают о дефиците бензина на некоторых городских автозаправочных станциях. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Так, на АЗС «Лукойл» у моста в Зареченском районе закончился практически весь бензин. Аналогичная ситуация на Пролетарском мосту. Там нет 95-го топлива.

Напомним, министр ЖКХ Тульской области на оперативном совещании заявил, что во многих регионах в конце августа зафиксированы перебои с поставками дизельного топлива и рост цен на бензин. Однако В сетях АЗС федеральных сетевых компаний дефицита топлива нет.