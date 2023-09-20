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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:52

Туляки сообщают о дефиците бензина на заправках города

Люди жалуются на отсутствие топлива в Зареченском округе и на Пролетарском мосту
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки сообщают о дефиците бензина на заправках города

Туляки сообщают о дефиците бензина на заправках города

Фото: соцсети

Жители Тулы сообщают о дефиците бензина на некоторых городских автозаправочных станциях. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Так, на АЗС «Лукойл» у моста в Зареченском районе закончился практически весь бензин. Аналогичная ситуация на Пролетарском мосту. Там нет 95-го топлива.

Напомним, министр ЖКХ Тульской области на оперативном совещании заявил, что во многих регионах в конце августа зафиксированы перебои с поставками дизельного топлива и рост цен на бензин. Однако В сетях АЗС федеральных сетевых компаний дефицита топлива нет.