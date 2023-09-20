В Белевском районе грузовой автомобиль сбил 49-летнего мужчину Фото: материалы пресс-служб

В Белевском районе на 113-ом километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» вечером 18 сентября произошло ДТП. Там примерно в 20:15 грузовик сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 46-летний мужчина, управляя автомобилем «КДМ-7881010» на базе «КамАЗ», совершил наезд на 49-летнего мужчина, который двигался по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.