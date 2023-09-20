Туляки из «Академии Михайлова - Юниор» уступили «Спартаку» Фото: материалы пресс-служб

19 сентября тульская «Академия Михайлова - Юниор» сыграла первый матч в новом сезоне на своем льду против столичного «Спартака», уступив со счетом 4:3.

Несмотря на яркое начало, удержать преимущество у хозяев не получилось. Гости перехватили инициативу и открыли счет уже на восьмой минуте матча. За минуту до финальной сирены тренерский штаб туляков снял вратаря, но реализовать моменты не получилось

Следующий матч «Академия Михайлова - Юниор» проведет дома против ярославского «Локомотива» 28 сентября.