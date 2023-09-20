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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:15

Студенты тульского педуниверситета стали финалистами конкурса «Флагманы образования»

Всего на конкурс было подано более 100 000 заявок
Игорь КОПЫТОВ
Студенты тульского педуниверситета стали финалистами конкурса «Флагманы образования»

Студенты тульского педуниверситета стали финалистами конкурса «Флагманы образования»

Фото: материалы пресс-служб

Тульскую область в финале конкурса «Флагманы образования» представят три студентки педагогического университета им. Л.Н. Толстого – Маргарита Жукова, Мария Лир и Виктория Резникова.

Всего в финал по результатам дистанционного этапа вышли 299 участников. Кампания по приему заявок началась 27 марта 2023 года и продлилась до 15 августа. За это время было подано более 100 000 заявок от специалистов в сфере образования, педагогических работников и студентов из всех регионов России.

Сам финал пройдет в ноябре. Конкурсанты заявят о себе в командных состязаниях и индивидуальных этапах.