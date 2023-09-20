Студенты тульского педуниверситета стали финалистами конкурса «Флагманы образования» Фото: материалы пресс-служб

Тульскую область в финале конкурса «Флагманы образования» представят три студентки педагогического университета им. Л.Н. Толстого – Маргарита Жукова, Мария Лир и Виктория Резникова.

Всего в финал по результатам дистанционного этапа вышли 299 участников. Кампания по приему заявок началась 27 марта 2023 года и продлилась до 15 августа. За это время было подано более 100 000 заявок от специалистов в сфере образования, педагогических работников и студентов из всех регионов России.

Сам финал пройдет в ноябре. Конкурсанты заявят о себе в командных состязаниях и индивидуальных этапах.