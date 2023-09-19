В Тульской области двое мужчин открыто похитили 350 тысяч у пенсионера Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающий в Ставропольском крае, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Установлено, что 27 марта 2023 года подсудимые 33 и 25 лет приехали в Тульской область, чтобы продать электроинструменты. Они нашли 84-летнего покупателя в деревне Петрово и договорились с ним о продаже за 100 тысяч рублей, однако когда пожилой мужчина зашел в дом, злоумышленники проследовали за ним, выхватили силой из его рук 350 тысяч рублей и скрылись. Чуть позже их задержали сотрудники правоохранительных органов в Рязани. Денежные средства возвращены пенсионеру.

Суд приговорил подсудимых к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.