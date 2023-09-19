Руслан Бутов стал новым главой администрации Новомосковска Фото: соцсети

Новым главой администрации Новомосковска назначен Руслан Бутов, который с 2015 года занимал должность главы администрации Донского. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Собрание депутатов рассматривало двух кандидатов на данную должность - Бутов Руслан Владимирович и Щербаков Максим Александрович. В своих выступлениях они представили программы социально-экономического развития города Новомосковска.

Руслан Бутов родился 12 октября 1979 года в Липецкой области. В 2020 году он окончил Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева по специальности "Менеджмент", а в 2001 году вступил на должность инженера-экономиста Новомосковского МУП «Служба единого заказчика».

С 2009 по 2013 годы был начальником экономического управления администрации Новомосковска. С 2014 года занимал пост первого заместителя главы администрации Узловского района, а с 2015 года он возглавлял администрацию МО город Донской.