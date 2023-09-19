Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 14:13

Руслан Бутов стал новым главой администрации Новомосковска

Ранее он занимал должность главы администрации Донского
Михаил КОРЕНЮГИН
Руслан Бутов стал новым главой администрации Новомосковска

Руслан Бутов стал новым главой администрации Новомосковска

Фото: соцсети

Новым главой администрации Новомосковска назначен Руслан Бутов, который с 2015 года занимал должность главы администрации Донского. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Собрание депутатов рассматривало двух кандидатов на данную должность - Бутов Руслан Владимирович и Щербаков Максим Александрович. В своих выступлениях они представили программы социально-экономического развития города Новомосковска.

Руслан Бутов родился 12 октября 1979 года в Липецкой области. В 2020 году он окончил Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева по специальности "Менеджмент", а в 2001 году вступил на должность инженера-экономиста Новомосковского МУП «Служба единого заказчика».

С 2009 по 2013 годы был начальником экономического управления администрации Новомосковска. С 2014 года занимал пост первого заместителя главы администрации Узловского района, а с 2015 года он возглавлял администрацию МО город Донской.