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НовостиОбщество19 сентября 2023 13:50

В Туле на улице Оружейной временно ограничили движение транспорта

Данные изменения позволят ускорить сроки проведения ремонтных работ
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Оружейной временно ограничили движение транспорта

В Туле на улице Оружейной временно ограничили движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 19 сентября в Туле на улице Оружейной временно ограничили движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, запрет будет действовать на участке от улицы Мира до улицы Тульского Рабочего Полка. Данные изменения позволят ускорить сроки проведения ремонтных работ.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.