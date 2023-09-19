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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:27

В ДТП на трассе в Плавском районе погиб водитель мотоцикла

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе в Плавском районе погиб водитель мотоцикла

В ДТП на трассе в Плавском районе погиб водитель мотоцикла

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Плавском районе на трассе М-2 “Крым” днем 19 сентября произошло ДТП. Там примерно в 13:20 произошло попутное столкновение легкового автомобиля Chevrolet и мотоцикла BMW.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии мотоциклист погиб на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент там работают сотрудниики областной Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.