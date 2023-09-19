Бывшему начальнику исправительной колонии в Донском вынесли приговор за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки ха незаконные действия в пользу взяткодателя), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 13 июня 2022 года 41-летний обвиняемый получил от супруги осужденного 100 тысяч рублей за разрешение проживать последнему в отдельном помещении в исправительной колонии. Данная комната была оборудована самим осужденным и находилась вне жилой зоне на территории учреждения. Также ему разрешалось хранить при себе и пользоваться телефоном и ноутбуком с выходом в интернет.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в течение 4 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.