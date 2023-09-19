Прокуратура обнаружила несколько нарушений в работе аттракционов у ТРЦ “Макси” в Туле Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Пролетарского округа Тулы провела проверку исполнения юридическими лицами, осуществляющими в ТРЦ «Макси» эксплуатацию аттракционов, требований к безопасности детского игрового и спортивного оборудования.

Установлено, что ООО “Профи” не оборудовало на пульте управления аттракциона «Колесо обозрение» информационную табличку, на которой должны содержаться сведения об изготовителе и основных технических характеристиках аттракциона. Также ООО «Небо – Тула» не зарегистрировала в установленном порядке помещение развлекательного центра эксплуатирует аттракцион «Батутная арена».

С целью устранения выявленных нарушений решается вопрос о принятии полного комплекса мер прокурорского реагирования.