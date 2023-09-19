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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:55

В Новомосковске безработный мужчина угнал автомобиль Lada

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске безработный мужчина угнал автомобиль Lada

В Новомосковске безработный мужчина угнал автомобиль Lada

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что у него от дома угнали автомобиль Lada Kalina, 2006 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказалася безработный и ранее судимый 41-летний мужчина, который проживал неподалеку от места совершения преступления.

В данный момент стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о возбждении уголовного дела.