В Новомосковске безработный мужчина угнал автомобиль Lada Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что у него от дома угнали автомобиль Lada Kalina, 2006 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказалася безработный и ранее судимый 41-летний мужчина, который проживал неподалеку от места совершения преступления.

В данный момент стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о возбждении уголовного дела.