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НовостиОбщество19 сентября 2023 11:34

За лето на водных объектах в Тульской области обнаружили 67 холерных вибрионов

С 5 июня по 15 сентября специалисты Роспотребнадзора провели 501 исследование
Михаил КОРЕНЮГИН
За лето на водных объектах в Тульской области обнаружили 67 холерных вибрионов

За лето на водных объектах в Тульской области обнаружили 67 холерных вибрионов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области завершился ежегодный мониторинг за циркуляцией холерных вибрионов в объектах внешней среды. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Так, с 5 июня по 15 сентября сотрудники ведомства провели 501 исследование, в том числе 270 исследований на пляжах, зонах отдыха и прудах, 189 - из мест сброса сточных вод и 42 – из точек отбора сточных вод до их очистки.

По результатам мониторинга в 67 пробах выделены нетоксигенные штаммы холерных вибрионов.

Отметит, что данные штаммы находят в Тульской области ежегодно. Они не представляют опасности для человека, не относятся к эпидемически значимым и не распространяются среди населения.