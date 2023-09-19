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НовостиЗдоровье19 сентября 2023 11:12

Коронавирус в Тульской области: 10 новых случаев заболевания за прошедшую неделю

Показатель заболеваемости падает
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 10 новых случаев заболевания за прошедшую неделю

Коронавирус в Тульской области: 10 новых случаев заболевания за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 11 по 17 сентября 15 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 827 человек.

При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 250 человека.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.