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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 10:46

40 человек пострадали в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Статистику аварийности обнародовала региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
40 человек пострадали в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

40 человек пострадали в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 33 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 11 по 17 сентября, пострадали 33 человека. При этом среди 6 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 5 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 12. На втором месте наезды на пешеходов и съезды с дороги - 6, далее наезды на препятствия - 3. Также зафиксировано два опрокидывания и один наезд на велосипедиста.

Напомним, в 35 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 4 по 10 сентября, 42 человека пострадали и 5 погибли.