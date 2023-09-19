В Туле на улице Кутузова столкнулись мопед и легковой автомобиль «ВАЗ» Фото: соцсети

В Туле на улице Кутузова поздно вечером 18 сентября произошло ДТП с участием легковушки и мопеда. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-2108», столкнулся с мопедом «Сигма», за рулем которого находился 23-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия он находился в мотошлеме.