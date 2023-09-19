Туляк нашел чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что забыла свою банковскую карту в банкомате, расположенном на улице Металлургов, после чего с нее списали 2 тысячи 800 рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 30-летний мужчина, который понимал, что распоряжается чужими деньгами.
В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.