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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:29

Туляк нашел чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк нашел чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине

Туляк нашел чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что забыла свою банковскую карту в банкомате, расположенном на улице Металлургов, после чего с нее списали 2 тысячи 800 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 30-летний мужчина, который понимал, что распоряжается чужими деньгами.

В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.