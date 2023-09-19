7000-й ребенок родился в новом корпусе тульского перинатального центра Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 сентября в семье туляков родился сын весом 2 800 граммов и ростом 49 сантиметров. Для них это уже третий ребенок, а для перинатального центра Тулы он стал 7000-м. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рождением малы семью поздравил главный врач центра. Он вручил родителям свидетельство о рождении, памятный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, новый корпус перинатального центра построили по поручению главы региона и открыли в марте 2022 года. Там созданы все условия для оказания помощи женщинам с осложнениями при беременности, выхаживания самых сложных малышей.