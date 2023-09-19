На трассе М-2 под Тулой грузовой автомобиль «ГАЗ» насмерть сбил дорожного рабочего Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе на 197-м километре автомобильной дороги М-2 «Крым» утром 18 сентября произошло ДТП. Там примерно в 11:30 грузовик сбил пешехода и врезался в припаркованный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, 24-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Газ», наехал на 20-летнего дорожного рабочего, после чего столкнулся со стоящим на проезжей части «КамАЗом», проводящим на указанном участке автодороги дорожные работы.

В результате ДТП мужчина-пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм. В связи с этим прокуратура проводит проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при организации дорожных работ на указанном участке. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.