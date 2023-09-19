В 2024 году в Тулу закупят 62 автобуса и 5 трамваем Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области продолжается обновление общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область заключила контракт с перевозчиками по регулируемым тарифам, в контракте которых предусмотрено, что не менее 75% транспортных средств должны быть не менее пяти лет. Также за два с половиной года в регионе обновят 301 единицу льготного транспорта.

В этом году уже приобретено 17 современных трамваев, которые уже работают на маршрутах оружейной столицы. Их средней возраст снизился до 15 лет. В следующем году в Тулу закупят еще пять трамваем.

Также до конца 2024 года транспортные компании приобретут 185 автобусов. На данный момент есть уже 72 транспорта среднего класса, а до конца 2023 года планируется поставка еще 62. В 2024 году на маршруты выйдет еще 50 автобус, а 49 — обновят для МКП «Тулгорэлектротранс».