В Заокском районе женщина водитель автомобиля Toyota съехала в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 11-м километре автодороги М-2 «Крым» утром 17 сентября произошло ДТП. Там примерно в 7:15 легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 49-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Auris, не справилась с управлением транспорта и совершила съезд с дороги в правый по ходу движения кювет, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ее госпитализировали в больницу с различными травмами.