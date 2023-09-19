25 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 8 из них. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль, оказался еще один нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении двух автолюбителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.