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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:14

25 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
25 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

25 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 8 из них. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль, оказался еще один нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении двух автолюбителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.