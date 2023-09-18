С 1 июня обжаловать заключение МСЭ можно дистанционно Фото: материалы пресс-служб

С 1 июня 2023 года оспорить решение медико-социальной экспертизы (МСЭ) в

вышестоящем бюро можно дистанционно. Раньше для этого требовалось личное

присутствие гражданина, либо решение выносилось заочно, на основании имеющихся

медицинских документов.

Если гражданин хочет участвовать в процессе рассмотрения его заявления в региональном

или федеральном бюро МСЭ, и лично взаимодействовать с экспертами, то теперь он

сможет это сделать дистанционно в онлайн формате. Для этого достаточно обратиться в

бюро по месту жительства.

Независимо от формы проведения МСЭ (очно или заочно), обжаловать решение бюро

можно в главном бюро МСЭ по региону в течение одного месяца с момента проведения

экспертизы. Для этого необходимо обратиться в бюро МСЭ, непосредственно

проводившее экспертизу, или напрямую в главное бюро МСЭ по региону. Если и там

получен отказ, гражданин вправе обжаловать решение уже в федеральном бюро. Подать

заявление на обжалование, как и на пересмотр или проведение экспертизы можно как

лично посетив бюро МСЭ, так и через портал Госуслуги.

Напомним, с 1 июля 2022 года граждане с инвалидностью могут выбирать формат

проведения экспертизы – заочно или лично. Сделать выбор можно еще в поликлинике.

Если выбрать заочную форму, решение будет вынесено на основании медицинских

документов – приходить лично или приносить документы не нужно. Данные поступят

вбюро МСЭ из медорганизации.Личное присутствие обязательно только в отдельных

случаях — например, когда необходимо обследование с помощью специального

оборудования, при разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации

инвалида, если определяется нуждаемость во многих технических средствах

реабилитации и т.д.