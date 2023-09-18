С 1 июня обжаловать заключение МСЭ можно дистанционно
Фото: материалы пресс-служб
С 1 июня 2023 года оспорить решение медико-социальной экспертизы (МСЭ) в
вышестоящем бюро можно дистанционно. Раньше для этого требовалось личное
присутствие гражданина, либо решение выносилось заочно, на основании имеющихся
медицинских документов.
Если гражданин хочет участвовать в процессе рассмотрения его заявления в региональном
или федеральном бюро МСЭ, и лично взаимодействовать с экспертами, то теперь он
сможет это сделать дистанционно в онлайн формате. Для этого достаточно обратиться в
бюро по месту жительства.
Независимо от формы проведения МСЭ (очно или заочно), обжаловать решение бюро
можно в главном бюро МСЭ по региону в течение одного месяца с момента проведения
экспертизы. Для этого необходимо обратиться в бюро МСЭ, непосредственно
проводившее экспертизу, или напрямую в главное бюро МСЭ по региону. Если и там
получен отказ, гражданин вправе обжаловать решение уже в федеральном бюро. Подать
заявление на обжалование, как и на пересмотр или проведение экспертизы можно как
лично посетив бюро МСЭ, так и через портал Госуслуги.
Напомним, с 1 июля 2022 года граждане с инвалидностью могут выбирать формат
проведения экспертизы – заочно или лично. Сделать выбор можно еще в поликлинике.
Если выбрать заочную форму, решение будет вынесено на основании медицинских
документов – приходить лично или приносить документы не нужно. Данные поступят
вбюро МСЭ из медорганизации.Личное присутствие обязательно только в отдельных
случаях — например, когда необходимо обследование с помощью специального
оборудования, при разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, если определяется нуждаемость во многих технических средствах
реабилитации и т.д.