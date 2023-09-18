В Туле на улице Советской юноша на электросамокате сбил 32-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Советской днем 16 сентября произошло ДТП с электросамокатом и пешеходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Там примерно в 17:10 16-летний юноша, управляя электросамокатом, сбил 32-летнего мужчину, который двигался по тротуару, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.